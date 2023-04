EQUIPE DE FRANCE: NASRI CHARGE LE GRAËT, "LE PLUS GROS DES HYPOCRITES"

"La vérité refait toujours surface", a souri l'ex-international, Samir Nasri, à propos de la situation de l'ancien président de la 3F, qui a été contraint de démissionner en raison des accusations de harcèlement sexuel le visant.







Invité de l’émission "Zack En Roue Libre" lundi soir sur Twitch, Samir Nasri est revenu sur son histoire contrariée avec l’équipe de France, et ce qui l’a opposé durant sa carrière internationale à l’ex-président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët. Un homme qu’il a toujours qualifié d'"hypocrite". Des accusations qu’il a réitérées cette semaine, exemple à l’appui. L’ancien milieu d’Arsenal et de Manchester City s’est replongé dans l’Euro 2012. Une compétition marquée par des insultes à la presse de la part de Samir Nasri.









Nasri: "Les gens me faisaient passer pour un aigri"





"Le Graët, le lendemain du match (ndlr, dernier match de poule contre l’Angleterre, dans le groupe D), parce qu’on fait 1-1 et que c’est moi qui marque le but (Il avait lâché un "ferme ta gueule" adressé à un journaliste de L'Équipe lors de sa célébration), il me dit: 'T’as raison, les journalistes sont tous des cons'. Et quand, après l’élimination en quart de finale (ndlr, défaite 0-2 contre l’Espagne, à Donetsk), un journaliste (ndlr, de l’AFP) me dit 'Casse-toi', que je l’insulte de tous les noms (ndlr, "Va te faire enc****, va niq*** ta mère, sale fils de p***. Va te faire enc****") et que je veux le frapper, là on me condamne."





"C’est pour cette raison que j’ai toujours dit qu’il était le plus gros des hypocrites, ajoute Samir Nasri. Les gens me faisaient passer pour un aigri. Non, je disais ça parce que le mec, il est comme ça. Vous vous êtes rendu compte que j’avais raison, ça a pris du temps, mais la vérité refait toujours surface."





Samir Nasri a officialisé sa retraite en 2021, mais il avait claqué la porte de l’équipe de France bien plus tôt, en 2014, après 41 sélections. Ciblé par des accusations de harcèlement sexuel, Noël Le Graët a fini par céder en février son siège de président de la Fédération française de football après 11 années de règne sans partage.