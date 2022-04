Equipe nationale : le père de Cher Ndour, jeune pépite de Benfica, lance un appel à la FSF

Cher Ndour la pépite de Benfica

Le Benfica a remporté, ce lundi, la Youth League, l’équivalent de la ligue des champions pour les joueurs de moins de 19 ans contre le RB Salzbourg sur le score de 6 buts à 0. En 9 éditions, c’est la première fois que le club lisboète brandit ce trophée après avoir perdu en finale à trois reprises dont une fois contre leur victime autrichienne ( 2017, 2-1).





L’équipe victorieuse compte dans ses rangs un jeune sénégalo-italien. Son nom : Cher Ndour. Agé de 17 ans et mesurant 1m 90, il évolue au poste de milieu de terrain, il s’est illustré en finale contre Salzbourg en inscrivant un but. Deux jours après son sacre, Mamadou Ndour, le père de ce dernier, a effectué une sortie pour inviter la fédération sénégalaise de football à se pencher sur le cas de son fils.





« C’est un enfant d’une double culture sénégalo-italienne, sa maman est Italienne moi je suis un Sénégalais bon teint, je suis de Thiès et j’ai servi sous les drapeaux comme militaire ensuite dans le Groupement national des Sapeurs-Pompiers », a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS.





D’après lui, son fils est fier de sa double appartenance et ne le cache pas : « Sur les réseaux sociaux, dit-il, il ne manque jamais l’occasion de brandir les deux drapeaux italien et sénégalais, et un Ndour, c’est qu’il y a de plus sénégalais, n’est-ce pas. »





"Nous sommes de Thiès et il porte le nom d’un frère, Cheikh, mais la transcription à l’état civil italien a donné Cher. Le plus important, c’est qu’il sait son appartenance à notre pays", a-t-il indiqué.





Mamadou Ndour précise que le Sénégal ne s’est, pour le moment, pas encore manifesté pour Cher. Selon son père, étant donné qu’il a fait toute sa carrière en Italie avant sa signature pour le Benfica de Lisbonne, "c’est normal qu’il évolue avec les sélections italiennes





Cher Ndour est présenté par la presse sportive italienne comme un futur « crack ». La Gazetta dello sport s’est montré élogieux à son égard en le décrivant comme « l’étoile Azzurina qui brille au Portugal ».