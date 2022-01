Erreur sur l’hymne mauritanien : La Caf s’explique et s’excuse

C’était une bourde. Ainsi, la Confédération africaine de football (Caf) a exprimé «ses regrets, pour s'être retrouvée dans l'incapacité de jouer l'hymne national mauritanien avant le match qui a opposé hier la Mauritanie à la Gambie, dans le cadre de la Can TotalEnergies Cameroun-2021 au stade de Limbe».



Dans une lettre adressée à qui de droit, elle précise avoir bien reçu de votre part l'hymne national mauritanien actuel, mais qu'un problème technique a empêché son ingénieur du son d'accéder au fichier audio correspondant.



«Au nom du président de la Caf, nous adressons nos sincères excuses à la Fédération mauritanienne de football et, par elle, au président de la République islamique de Mauritanie, à son gouvernement et à l'ensemble du peuple mauritanien.



Soyez sûr que tout a été mis en œuvre pour qu'un tel incident soit évité à l'avenir», a-t-on indiqué dans le document signé par le secrétaire général de l’instance africaine de football Véron Mosengo-Omba, ce jeudi 13 janvier.