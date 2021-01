Etude IFFHS: Deux sénégalais dans le onze de la décennie

Dans le onze type du football africain de la dernière décennie, deux Sénégalais ont pu se faire une place. Il s’agit de l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané et le défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly. C’est du moins ce qu’a dévoilé l’étude menée par l’International Federation of Football History Statistics (IFFHS).Éléments clés de la sélection sénégalaise, vice-champion d’Afrique, Mané et Koulibaly jouent aussi des rôles importants dans leur club respectif depuis quelques années. Leur performance les a ainsi portés dans le cercle des ténors du football du continent.Il y aussi dans ce classement, la star égyptienne Mohamed Salah, l’Ivoirien Yaya Touré et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.