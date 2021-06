Euro 2020 : La Slovaquie surprend la Pologne d'un Lewandowski muet

Réduite à dix en seconde période, la Pologne s'est inclinée (2-1) face à la Slovaquie. Très attendu, Robert Lewandowski n'a pas marqué.







La Pologne de Robert Lewandowski entrait en lice ce lundi au Championnats d'Europe 2020. Ce premier match du groupe E était donc l'occasion de voir le redoutable buteur du Bayern Munich à l’œuvre. Ce n'est pourtant pas "Lewy" qui a ouvert la marque dans cette partie mais plutôt Robert Mak. Ce dernier se jouait de deux adversaires dont un petit pont sur Bereszynski avant de voir sa tentative déviée par Glik tromper Szczesny pour le 1-0. La Pologne dominait territorialement, ce qui ne l'empêchait pas de rentrer aux vestiaires avec un but de retard et un Lewandowski assez discret.

Le discours du sélectionneur polonais avait certainement été musclé au repos, puisque ses troupes semblaient ragaillardies avec une égalisation négociée juste après la pause. Linetty profitait d'un travail de Klich pour s'offrir une reprise peu académique qui allait néanmoins tromper la vigilance de Dubravka, lequel n'allait qu'effleurer le cuir. 1-1. L'égalisation donnait des ailes aux Polonais, qui multipliaient les centres aux abords de la surface adverse. À l'heure de jeu, Krychowiak était expulsé suite à un second jaune et les Slovaques allaient très vite en profiter avec un but de Skriniar, qui enchaînait contrôle et frappe du droit pour le 2-1. Le match perdait en intensité dans les dernières minutes et le score allait d'ailleurs rester inchangé. Au grand dam de Lewandowski, la Pologne s'incline pour son entrée en lice (2-1).