Euro-2021 : L'Autriche s'en sort contre la Macédoine du Nord

Longtemps tenue en échec par la Macédoine du Nord ce dimanche, l'Autriche a finalement pris les devants (3-1) en fin de match grâce à des buts de Gregoritsch et Arnautovic.

Pour sa troisième participation à l'Euro, l'Autriche a pris le meilleur sur la Macédoine du Nord qui faisait, à Bucarest, ses premiers pas en phase finale d'une compétition internationale. L'équipe de Franco Foda prend la tête de la poule C en attendant le résultat de la rencontre entre les Pays-Bas et l'Ukraine.





Le match : 3-1

Dominateurs, les Autrichiens ont vite ouvert le score par l'intermédiaire de Lainer sur leur première offensive. Sur un service parfait de Sabitzer, le latéral droit du Borussia Mönchengladbach s'est détendu au second poteau pour reprendre du bout du pied le centre de son partenaire (18e). Dans la foulée, Kalajdzic aurait pu corser l'addition, mais l'attaquant autrichien a buté sur Dimitrievski (22e). Jusque-là inoffensive, la Macédoine du Nord a profité d'une erreur de la défense autrichienne pour recoller grâce son infatigable capitaine Pandev, à l'affût pour pousser le ballon dans le but vide (28e).





En seconde mi-temps, les Macédoniens ont longtemps tenu, grâce à la détermination de Dimitrievski dans les buts et leur fougue offensive, n'hésitant pas à jouer tous les bons coups. Le portier du Rayo Vallecano a cependant cédé en fin de match. Sur un centre d'Alaba, Gregoritsch a été le premier à reprendre le ballon au premier poteau (78e). Derrière, l'équipe de Franco Foda a fait le dos rond, avant qu'Arnautovic (90e), entré en jeu, ne scelle la victoire.





31

Cela faisait 31 ans que l'Autriche n'avait pas remporté un match en phase finale d'une compétition internationale majeure, depuis la Coupe du monde italienne de 1990. La disette a pris fin ce dimanche soir.





Le joueur : Gregoritsch, entrée gagnante