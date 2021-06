Avant le malaise d'Eriksen, la FIFPro avait mis en garde les instances concernant l'épuisement des joueurs

Les joueurs danois ont accompagné la civière sur laquelle Christian Eriksen reprenait connaissance. (F. Vogel/Reuters)

Quelques heures avant le grave malaise de Christian Eriksen, le syndicat mondial des joueurs FIFPro avait publié une lettre ouverte pour insister sur l'épuisement des joueurs.





Le hasard du timing. Ce samedi en début d'après-midi, soit quelques heures après le grave malaise de Christian Eriksen lors de Danemark - Finlande, la FIFPro (le syndicat mondial des footballeurs professionnels) a publié une lettre ouverte afin de mettre en garde les instances concernant l'épuisement général des joueurs.





"Au cours des quatre dernières années […] les joueurs du monde entier nous ont dit à quel point le calendrier des compétitions ne répond pas de manière adéquate à leurs besoins, ni même ne les prend en compte. Les conditions dans et autour du jeu vous laissent mentalement et physiquement épuisés", déclare Jonas Baerr-Hoffman, le secrétaire général du syndicat.





"Dans les mois à venir, nous négocierons en votre nom (celui des joueurs) avec la FIFA et d'autres parties prenantes pour que vous (les joueurs) ayez davantage votre mot à dire alors que nous faisons pression pour un calendrier plus juste et plus raisonnable, des conditions plus équitables et davantage de garanties et de protections sur et en dehors du terrain", écrit-il également.