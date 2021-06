Euro-2021 : Une décevante Angleterre concède le nul contre l'Écosse

Stones et Dykes au duel lors d'Angleterre-Ecosse vendredi 18 juin. © Facundo Arrizabalaga, AFP

Pas de vainqueur dans le derby britannique disputé à Wembley vendredi. Les Anglais, sans inspiration et sans génie, n'ont pas trouvé l'ouverture face à leurs rivaux écossais (0-0). Leurs supporters n'ont pas apprécié la prestation délivrée. Tout reste possible dans ce groupe D avant la dernière journée.





Les retrouvailles entre l'Angleterre et l'Écosse en compétition internationale n'ont pas été à la hauteur de leur dernier face-à-face, lors de l'Euro-1996. Point de penalty sauvé façon Seaman ou de geste de génie à la Gascoigne, vendredi 18 juin, sous la pluie de Wembley. Le choc entre les deux équipes a accouché d'une souris, avec à l'arrivée un score resté nul et vierge (0-0).





Il y avait pourtant les ingrédients pour proposer un 115e Angleterre-Écosse plaisant : une rivalité jamais éteinte, des supporters bouillants, de l'enjeu, de bons joueurs... Mais parfois, l'étincelle ne donne qu'un pétard mouillé. Comme vendredi soir à Londres.





Stones touche du bois





Favoris de cette rencontre, les Anglais ont vite mis le pied sur le ballon et dominé le premier quart d'heure. Avec Harry Kane en pointe, soutenu par Raheem Sterling, Mason Mount et Phil Foden, les Three Lions avaient de sérieux arguments à opposer à leurs adversaires. C'est pourtant de John Stones qu'est venue leur plus grosse occasion. Su un corner frappé par Mount, le défenseur a placé une tête puissante. Sa tentative est allée s'écraser sur le poteau du gardien David Marshall (12e).





Dominés, les Ecossais ont quand même réussi à obtenir des opportunités, à l'image de cette belle volée de Stephen O'Donnell repoussé par une manchette de Jordan Pickford (30e). En dehors de ces offensives, les deux équipes ont proposé un jeu assez pauvre. Sans surprise, les supporters, déçus, ont sifflé les 22 acteurs à la pause.





La qualification se jouera le 22 juin





La pause n'a pas vraiment changé grand-chose. Harry Kane, déjà décevant lors du précédent match face à la Croatie, a été invisible, jusqu'à ce que le sélectionneur Gareth Southgate mette un terme à son calvaire et le remplace par Marcus Rashford à un quart d'heure du terme. Solidaire et dure au mal, à l'image de Grant Hanley, l'arrière-garde écossaise a subi et tenu bon. Les hommes de Steve Clarke ont même eu des opportunités de crucifier l'Angleterre sur certaines incursions.