FA Cup : Manchester United éliminé par Middlesbrough aux tirs au but

Manchester United est éliminé (1-1, 7-8 t.a.b) de la Cup après sa défaite contre Middlesbrough au 4e tour vendredi, à Old Trafford. Une rencontre qui s'est terminée sur une séance de tirs au but.



Le retour de Paul Pogba a tourné au vinaigre pour Manchester United. Middlesbrough, pensionnaire de Championship (D2), est venu à bout des Red Devils au 4e tour de la Coupe d'Angleterre vendredi à Old Trafford après une séance de tirs au but mémorable (1-1, 7-8 t.a.b.).

Cristiano Ronaldo a raté un penalty





Les Red Devils ont ouvert le score dans cette rencontre grâce à Sancho sur une passe en profondeur de Paul Pogba (25e). Le Français a provoqué un penalty que Cristiano Ronaldo a complètement manqué (19e), symbole d'un match où les Red Devils n'ont pas cessé de manquer de réussite et d'efficacité en attaque.

30

Manchester United a tenté 30 frappes durant la rencontre pour seulement 9 tirs cadrés.

En seconde période, Boro a relancé la rencontre grâce à Matt Crooks qui a égalisé (64e). Le milieu anglais Crooks a surgi au second poteau et taclé dans le but vide après la frappe trop croisée de Watmore. Grâce à un grand Joe Lumley dans le but de Middlesbrough, les pensionnaires de D2 ont résisté aux Red Devils en prolongation.