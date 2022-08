Fass : Gris Bordeaux poussé vers la sortie

C’est une voix qui porte à Fass-Ndakaru, l’entité née de la fusion entre l’écurie qui a fait la légende de Mbaye Guèye et Moustapha Guèye et celui qui a façonné la renommée de Yékini. Abdou Guèye est le frère des deux «Tigres» et actuel directeur technique de la nouvelle écurie. Il semble pousser Gris Bordeaux vers la sortie en lui suggérant de poursuivre sa carrière sous sa propre bannière.



«Je veux que Gris Bordeaux crée sa propre écurie. (…) C’est mieux pour lui, tranche Abdou Guèye dans les colonnes de Sunu Lamb de ce jeudi. S’il crée sa propre entité, on priera pour lui. Il avait voulu le faire il y a longtemps, mais ça ne s’est pas réalisé. Il est en fin de carrière, il peut fonder sa formation et encadrer des jeunes.»



Le directeur technique de Fass-Ndakary révèle que ce n’est pas la première fois qu’il fait une telle suggestion au «Troisième Tigre de Fass». Il l’a déjà faite à l’intéressé lui-même. «Lors de son dernier combat contre Eumeu Sène, rembobine Abdou Guèye, il était venu à l’écurie pour s’entraîner. Lorsque je me suis approché de lui, je lui ai dit : ‘Que se passe-t-il ? Pourquoi tu ne te déshabille pas pour t’entraîner alors que tu prépares un combat capital ?’. Il m’a répondu : ‘Je ne peux pas me déshabiller parce qu’il y a d’autres personnes (différentes des membres de l’écurie, Ndrl) ici présentes’. Sur le coup, je lui ai dit : ‘Ceux qui sont là, ils devraient bien être là. Maintenant, si tu n’as pas confiance aux gens avec qui tu es, tu devrais quitter et aller créer ta propre écurie pour être à l’aise’.»

Gris Bordeaux va-t-il sauter le pas après sa défaite contre Balla Gaye 2, dimanche dernier ? L’avenir le dira.