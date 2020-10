FC Barcelone : Josep Maria Bartomeu pourrait démissionner demain !

Demain, le conseil d'administration du FC Barcelone se réunira. À cette occasion, Bartomeu et ses dirigeants pourraient poser leur démission.



Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, est dans l'oeil du cyclone depuis quelques mois maintenant. La détonation s'est faite entendre cet été, lors du final 8 à Lisbonne et la défaite cuisante face au futur vainqueur de la Ligue des Champions, le Bayern Munich (8-2). Quasiment dans la foulée, le meilleur joueur de l'équipe, Lionel Messi, demandait à ses dirigeants de partir.





La Pulga mettait en cause notamment son président, mais après moult rebondissements, le génial Argentin décidait de rester au moins pour une année. Une motion de censure était ensuite lancée contre Bartomeu concernant sa gestion et les résultats sportifs qui en découlaient. La motion de censure avait récolté de nombreuses signatures et tout le monde se demandait si le président n'allait pas démissionner.





Une démission dès demain ?





Ce lundi doit se tenir une réunion du conseil d'administration du FC Barcelone afin d'évoquer les bilans de l'année écoulée. Selon les informations de Sport, il se pourrait que Josep Maria Bartomeu et ses dirigeants posent leur démission.





Cela fait conséquence au fait que le gouvernement catalan (La Généralité de Catalogne) ait approuvé la tenu d'un référendum le 1 et le 2 novembre prochain pour faire suite à la motion de censure concernant la direction de Bartomeu. Il prendrait donc les devants afin d'éviter une possible humiliation. La réunion de ce lundi s'annonce donc explosive... et décisive !