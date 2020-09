FC Barcelone - Mercato : Lionel Messi dézingue la direction du Barça !

Annoncé sur le départ du Barça au Mercato et ciblé par le PSG ou encore Manchester City, Lionel Messi (33 ans) devrait finalement rester au FC Barcelone ! Mais l'international argentin (138 sélections / 70 buts) a dézingué la direction des Blaugranas ce vendredi...







Lionel Messi ne bougera pas au Mercato et tacle la direction du Barça

En effet, si Lionel Messi a annoncé qu'il comptait bien aller jusqu'au bout de son contrat avec le Barça et donc qu'il ne bougerait pas lors de ce Mercato... le sextuple vainqueur du Ballon d'Or n'a pas été tendre avec le FC Barcelone, dans une vidéo publiée par Goal :





"La direction du Barça est un désastre. Je leur ai dit que je voulais partir, tout au long de la saison. Le président me disait toujours qu'on en parlerait plus tard. Il ne m'a jamais pris au sérieux, et j'ai été contraint de leur envoyer un recommandé pour qu'il m'écoute. Je pensais que c'était le moment de partir, que le FC Barcelone avait besoin de joueurs plus jeunes et que mon cycle était terminé ici [...] Cette saison fut compliquée à tout niveau pour moi : aux entraînements, en matchs et dans le vestiaire... J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici au Barça et me battre pour gagner des titres. Mais la vérité : c'est qu'il n'y a plus aucun projet ici ! Chaque année, ils font les fiers, mais chaque année ils bricolent [...] Je pensais être sûr de pouvoir quitter le FC Barcelone libre. Le président a toujours dit que je pourrais décider si oui ou non je restais à la fin de la saison. Maintenant, ils jouent sur le fait que je ne leur ai pas donné ma réponse avant le 10 juin. Or, le 10 juin nous étions encore en compétition en Liga au milieu de cette terrible pandémie de Coronavirus [...] Je vais donc poursuivre mon aventure ici car la président m'a dit que la seule condition pour que je parte était que l'on paye le montant de ma clause libératoire à 700M€, chose qui est impossible. Je n'irai jamais en procès contre le Barça, car c'est le club que j'aime, le club de ma vie [...] Je vais donc rester au FC Barcelone et tout donner. Je veux toujours gagner je n'aime pas perdre. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même."





Ce gros tacle de Lionel Messi envers la direction du club catalan...