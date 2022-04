FC Barcelone : Moussa Wagué de retour à l’entraînement avec le groupe collectif

Moussa Wague reprend les entrainements avec Fc Barcelone

Éloigné des pelouses depuis plus d’une année à cause d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, Moussa Wagué (23 ans) qui avait repris la course, il y a quelque semaines, a rejoint le groupe du FC Barcelone. Il a participé, hier, à la séance d'entraînement collectif des protégés de Xavi.





Après deux jours de repos, les Barcelonais étaient de retour à l'entraînement à Nou Camp pour préparer leur rencontre dimanche prochain, contre Majorque.