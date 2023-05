FC Metz : comment Génération Foot a chipé Lamine Camara au Casa Sports

Lamine Camara est un diamant brut, mais il brille déjà en Ligue 2 française après avoir scintillé cette année sous le maillot du Sénégal au CHAN et à la CAN U20. Arrivé au FC Metz fin mars, l’ancien joueur de Génération Foot est vite devenu un maillon essentiel des Grenats en vue de la montée en Ligue 1.



Le jeune milieu de terrain (19 ans) a déposé son sac en Moselle avec le statut de vainqueur du CHAN et de la CAN U20. En prime : il fait partie de l’équipe-type de la première compétition et a été élu meilleur joueur de la seconde.



Lamine Camara aurait pu faire les beaux jours du Casa Sports où il a joué avant d’intégrer le centre de formation de Déni Birame Ndao. S’il ne contestait pas ses qualités techniques, le club de la capitale du Sud nourrissait quelques doutes à propos de ses dispositions physiques. Alors les dirigeants ziguinchorois n’ont pas jugé utile de lui faire une licence. «Ils ne souhaitaient pas me faire signer car ils disaient que j’étais trop petit», confie l’international sénégalais dans un entretien avec Les Échos.



Ils le regretteront. «Finalement, rembobine Lamine Camara, lors d’un match amical face à Génération Foot, j’ai marqué des points auprès de Emmanuel Beauchet (manager général de GF à l’époque). Casa Sport a refusé de me céder à Génération Foot, mais comme je n’étais pas sous contrat, j’ai finalement pu rejoindre l’Académie.»