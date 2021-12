FC Metz : Ibrahima Niane buteur, l’entraineur réagit « J’espère que ce sera un déclic pour lui »

Ibrahima Niane ne vit pas sa belle saison au FC Metz. Il compte deux buts et une passe décisive après 16 matchs en Ligue 1. Le coach des grenats Frédéric Antonetti a encore parlé de lui en conférence de presse après match. Il envoie un message clair au joueur pour le voir au taquet lors des prochains matchs.



L’attaquant des messins est resté 11 matchs sans marquer. De quoi agacer son entraineur qui l’avait fortement critiqué en conférence de presse lors de la défaite face à Monaco. « C’était nettement nettement insuffisant. Il (Ibrahima Niane) est toujours par terre en train de pleurer, de réclamer la faute, ça devient très pénible. Si on veut être avant-centre, il faut être au combat et il ne l’est pas du tout. (…) »



Hier, Ibrahima Niane a retrouvé le chemin des filets pour la deuxième fois cette saison participant à l’éclatante victoire face à Lorient (4-1). « J’espère que ce sera un déclic pour Ibrahima Niane. Rien n’arrive tout seul. Il faut qu’il soit au combat tout le temps. C’est un athlète, il ne faut pas attendre l’aide des autres, il faut que ca vienne de ses triples » a de nouveau déclaré le coach. Le grenat de 22 ans connait désormais les attentes du coach.