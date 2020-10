FÉDÉ DE FOOT : AUGUSTIN SENGHOR ET LA TENTATION DU QUATRIÈME MANDAT

Ce ne sont pas que les politiques qui vivent sous la hantise des mandats. Élu pour la première fois en 2009, réélu en 2013 et en 2017 pour un troisième mandat, Me Augustin Senghor va-t-il briguer un quatrième mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football en 2021.Moins explicite sur la question il y a quelques mois, le maire de Gorée, au bilan plus que mitigé, laisse entrevoir cette possibilité en décidant, le cas échéant, de soumettre cette volonté au Comité exécutif. C’est, du moins, ce que rapporte le journal Sud Quotidien.Si aucune ambition n’est jusqu’ici manifestée pour briguer le poste, il faudra s’attendre à des candidatures qui ne manqueront pas de surgir au sein même de l’actuel bureau où on prête à certains parmi les plus proches collaborateurs de Me Senghor des intentions de lui succéder.