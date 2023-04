FFF : Philippe Diallo élu au comité exécutif de l'UEFA ! (officiel)





Philippe Diallo, président par intérim de la FFF jusqu'en juin, a été élu au comité exécutif de l'UEFA lors du congrès de l'instance, à Lisbonne, ce mercredi.









Bonne nouvelle pour la France. Président par intérim de la FFF depuis la démission de Noël Le Graët, Philippe Diallo se présentait pour entrer au comité exécutif de l'UEFA. Ainsi, ce mercredi, lors du congrès de l'instance à Lisbonne, le dirigeant français a été élu pour un mandat de quatre ans avec 37 voix sur 55 associations. La France lâche ainsi un ouf de soulagement, alors qu'elle n'avait plus de représentant dans les instances européennes depuis le licenciement de la FFF de Florence Hardouin.













Cette décision met ainsi en position de force Philippe Diallo pour l'assemblée générale de la FFF le 10 juin prochain. Le président par intérim voulait asseoir sa légitimité, alors que le Comex de la FFF est censé choisir un candidat en son sein pour diriger la FFF jusqu'en décembre 2024. Lui se verrait bien continuer à la tête de l'instance.





