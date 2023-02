Fifa the Best : Le vote de Cissé crée la polémique

Le sélectionneur national Aliou Cissé a fait des choix qui ont créé la polémique. Pour désigner le meilleur joueur de l'année, El Taktiko a mis Mbappé à la première place suivi de Achraf Hakimi. Sadio ne vient qu'à la troisième et dernière position.

Certains n'hésitent pas à parler de "scandale".



"Être entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, c'est comme être le président de la République du Sénégal. C'est d'abord défendre les Sénégalais et leurs intérêts", déclare un internaute.





Ce dernier qui pense que Cissé est dépassé par le football moderne s'arrête sur le fait qu'à Paris, sélectionneur et entraîneur ont voté pour la star nationale. "En France, Mbappé est plus qu'un joueur de foot. C'est ce qui explique cette mobilisation autour de lui. Alioune, chez nous, au Sénégal, Mané est plus qu'un joueur de foot. Il incarne le Sénégal", ajoute ce même internaute.