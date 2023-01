Fifa The Best : Sadio Mané parmi les 14 nominés

L'identité des 14 prétendants à la succession de Robert Lewandowski, double tenant du titre de "The Best" du Meilleur joueur de la FIFA, est connue. Ce jeudi, la Fédération internationale de football association a dévoilé les noms des finalistes. Et l’attaquant des Lions, Sadio Mané, en fait partie.





Cette année, les performances entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022, date de la finale de la Coupe du monde, seront prises en compte. Le vote s’ouvre ce jeudi et se termine le 3 février prochain.





Le nom du lauréat sera dévoilé lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards, le 27 février 2023.







Voici la liste des 14 nominés :





Julián Álvarez (Argentina / Club Atlético River Plate / Manchester City FC)





Jude Bellingham (England / BV Borussia 09 Dortmund)





Karim Benzema (France / Real Madrid CF)





Kevin De Bruyne (Belgium / Manchester City FC)





Erling Haaland (Norway / BV Borussia 09 Dortmund / Manchester City FC)





Achraf Hakimi (Morocco / Paris Saint-Germain FC)





Robert Lewandowski (Poland / FC Bayern München / FC Barcelona)





Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC / FC Bayern München)





Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain FC )





Lionel Messi (Argentina / Paris Saint-Germain FC)





Luka Modri? (Croatia / Real Madrid CF)





Neymar (Brazil / Paris Saint-Germain FC)





Mohamed Salah (Egypt / Liverpool FC)