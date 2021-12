FIFPRO Fifa : Edouard Mendy seul africain parmi les 23 retenus

Edouard Mendy figure parmi les 23 meilleurs joueurs de football de l’année 2021 selon le classement publiée par la FIFRO (Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels) et la Fifa.





Le sénégalais est le seul africain présent dans une liste composée de 8 attaquants, 6 défenseurs, 6 milieux et 3 gardiens de but. Ce qui pourrait lui donner certainement une avance pour la course au Ballon d'or africain.





Tous les footballeurs professionnels du monde choisissent les trois joueurs qui, selon eux, sont plus brillants au cours de la saison 2020/2021 dans les catégories suivantes : gardiens de but, défenseurs, milieux de terrain et attaquants