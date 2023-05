Finale CAN U17 : Amadou Ba galvanise les Lionceaux

Les Lionceaux U17 du Sénégal se préparent à une finale historique contre le Maroc, ce vendredi 19 mai 2023. Le Premier Ministre, Amadou Ba, a adressé un message encourageant à l'équipe nationale de football des moins de 17 ans, les félicitant pour leur parcours brillant et les exhortant à donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette ultime rencontre.







Amadou Ba a rappelé l'importance de cette finale, non seulement pour l'équipe et le pays, mais également pour l'image du Sénégal à l'échelle internationale. Il a souligné l'importance de représenter une nation respectée et considérée, dont la notoriété dépasse largement les frontières du continent africain. Le Premier Ministre a encouragé les joueurs à faire preuve de courage, d'abnégation et à cultiver les valeurs de « Jom », de « fitt », de détermination, d'empathie et de respect de l'autre.





Il a salué le comportement exemplaire des joueurs tout au long de la compétition et les a remerciés pour les moments de joie et d'allégresse qu'ils ont apportés à leur pays et à leurs compatriotes. Le Premier Ministre a également félicité les encadreurs chevronnés et inspirés pour leur travail exceptionnel et les résultats encourageants obtenus jusqu'à présent.





Amadou Ba a assuré les Lionceaux U17 du soutien inconditionnel du Président de la République, du Gouvernement, des populations, des jeunes et des femmes. Quelle que soit la dureté de la confrontation pendant la finale, ils suivront l'équipe, l'accompagneront et seront à ses côtés pour la victoire finale.