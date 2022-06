Finale Coupe du Sénégal : Casa Sport/ Lusitana, duel entre l’ogre et le petit poucet

La 61eme édition de la finale de la Coupe du Sénégal de football sera disputée dimanche, au stade Lat-Dior de Thiès. À l’affiche, le détenteur du titre, le Casa Sports, sera opposé au petit poucet, Étoile Lusitana.





Si l’année dernière on a assisté à une finale entre deux noms grands, Casa et Diambars, cette année, les amateurs de football vont vivre une finale inédite entre le champion du Sénégal, Casa, qui a dominé la ligue 1, à l’Etoile Lusitana qui évolue en national 1 (3ème division. Champion du Sénégal et détenteur de la coupe du Sénégal, le Casa Sport est le grand favori pour cette finale. Avec son armada de jeunes talents composée de joueurs comme l’international Champion d’Afrique, Alioune Badara Faty, Lamin Jarju, Mouhamed Camara, Abdoulaye Kassama, Raymond Diemé Ndour, Ethane Aimé Tendeng, Abdou Seydi et autres, le club du président Seydou Sané a tous les atouts en main pour réaliser le doublé championnat-Coupe du Sénégal et ajouter un 4ème trophée de coupe du Sénégal à son palmarès. Toutefois, le club phare de Ziguinchor devra se méfier du petit poucet qui n'a absolument rien à perdre dans cette finale. En effet, malgré une flatteuse 7ème place en national 1, Lusitana qui a réussi cette année à sortir des équipes comme Guédiawaye (1-0), CNEPS (2-2, 6tab5), Oslo (2-1), Thiès FC 0-0 (8tab) et la Linguère de Saint-Louis (2-1). Des performances importantes qui méritent d'être prises en compte par le Casa Sport sous peine de connaitre une grosse désillusion.