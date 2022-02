FINALE DE LA CAN : L'Égypte demande à la CAF de repousser le match jusqu'au...

Qualifié pour sa dixième finale de l'histoire, l'Egypte veut déprogrammer le jour de la finale de la coupe d'Afrique des nations 2021 qui l'oppose au Sénégal et initialement prévue le dimanche 6 février 2022.

" Je demande à la CAF que la finale soit jouée lundi. Il y a une journée de récupération de plus pour le Sénégal, et je souhaite, comme on a avancé le match pour la troisième place qu'on joue lundi ", a lancé l'entraîneur adjoint de l'Égypte Diaa al-Sayed après la qualification des pharaons devant les Lions indomptables ce jeudi [0-0 ap, 3-1 aux tab].

Pour rappel, le match de la troisième place qui opposera le Cameroun au Burkina Faso a été avancé à samedi alors qu'il était programmé le dimanche.

Même si l'Egypte a joué trois prolongations de suite lors de ses trois dernières rencontres, elle avait bénéficié en 2017 d'un jour de récupération de plus que le Cameroun, qui l'avait pourtant dominé en finale (2-1).

Reste à savoir si cette demande sera entendue par l'instance continentale.