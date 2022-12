[Vidéo] Finale Mondial-2022 : Le troisième but de l'Argentine aurait-il dû être refusé ?

Le troisième but de l'Argentine aurait-il dû être refusé ?

Le fameux «seum» attribué aux Belges (après la demi-finale du Mondial-2018) et aux Anglais (après le quart de finale de la Coupe du monde 2022) par les Français se serait-il retourné contre eux ? Au lendemain de la finale d'hier perdue contre l’Argentine, tout porte à le croire. Des millions de supporters des Bleus ont étalé leur déception sur les réseaux sociaux et ont pointé particulièrement du doigt l’arbitre du match pour ses choix «controversés».





Dans cet exercice, la presse française a jugé nécessaire d’y apporter sa contribution.









Le troisième but argentin de la discorde





En effet, le journal "l’Équipe" a, dans un article publié ce lundi, tenté d’expliquer "pourquoi le troisième but argentin n'aurait pas dû être accordé". Car sur l’action du but de Lionel Messi, on peut voir sur des images des remplaçants de l’Albiceleste pénétrer sur le terrain avant que le cuir ne franchisse la ligne. Suffisant pour que le journal français invoque la loi 3, alinéa 9 des lois du football stipulant que "si, après qu'un but est marqué, l'arbitre se rend compte avant la reprise du jeu qu'une personne supplémentaire était sur le terrain au moment où le but a été marqué, l'arbitre doit refuser le but si la personne supplémentaire était : un joueur, un remplaçant, un joueur remplacé, un joueur exclu ou un officiel de l'équipe qui a marqué le but ; le jeu doit reprendre par un coup franc direct à l'endroit où se trouvait la personne supplémentaire".





Il y avait bel et bien but





Mais toujours selon cette même loi à l’alinéa 7 traitant des personnes supplémentaires sur le terrain, il est dit que "si un ballon se dirige vers le but et que l’interférence n’empêche pas le joueur de l’équipe qui défend de jouer le ballon, le but est accordé si le ballon franchit la ligne de but (même s’il y a eu contact avec le ballon) à moins que le ballon n’entre dans le but adverse".





Étant donné que la célébration anticipée du banc argentin n’a nullement interféré ou gêné les 11 Français sur le but, une annulation n’était pas envisageable.





Suite à cette réalisation de Lionel Messi en prolongation synonyme de 3-2, les Français vont obtenir un penalty dans la foulée, après une frappe de Mbappé repoussée par une main argentine. Cependant, un détail semble avoir échappé au juge du match : la main de Dayot Upamecano. Sur le corner qui a entrainé le penalty, on voit le défenseur du Bayern Munich dévier le ballon de la main vers l’attaquant du Paris Saint-Germain.





Un fait passé aux oubliettes et que la presse argentine pourrait en faire ses choux gras avec un article intitulé : "Pourquoi le troisième but français n'aurait pas dû être accordé" .