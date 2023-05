Fonds de la CAN et du Mondial 2022 : la Cour des comptes va fouiller le ministère et la fédération

Dans le cadre de son programme annuel de vérification de la gestion des deniers publics, la Cour des comptes va scruter l’utilisation des budgets de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021, jouée au Cameroun, et du Mondial Qatar 2022. Celui-ci s’élève au total à 19 milliards de francs CFA dont 14 pour l’expédition qatarienne où les Lions ont été éliminés en huitièmes de finale (0-3) par les Three Lions (Angleterre).



Selon Record, qui donne l’information, le ministère, géré tour à tour durant la période à considérée par Matar Ba et Yankhoba Diatara, et aujourd’hui confié au Premier ministre, Amadou Ba, va devoir apporter les pièces justificatives des fonds versés à différentes entités ou dépensés par la tutelle elle-même dans le cadre de ces deux expéditions.



Le département des Sports a été informé depuis des semaines, précise le journal. Qui ajoute qu’après la tutelle, les vérificateurs braqueront leurs projecteurs du côté de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Là, les dirigeants devront se plier au même exercice de transparence qu’au niveau du ministère des Sports en justifiant les dépenses effectuées avec les fonds publics.