Foot : Démission du président d'Angers, Saïd Chabane, poursuivi pour agressions sexuelles

Saïd Chabane, président du club d'Angers, a remis sa démission. Le SCO est lanterne rouge de Ligue 1 et quasiment condamné à la relégation.







«Le propriétaire d'Angers SCO décide ainsi de prendre de la hauteur et de céder sa place à son fils Romain Chabane», apprend-on. Angers, lanterne rouge de Ligue 1, ne compte que 10 points après 28 journées. Avec 14 points de retard sur Brest, premier non-relégable, il faudrait un miracle pour que le SCO se maintienne dans l'élite.





«Le 25 mars 2023, à l'issue d'une délibération d'un autre conseil d'administration, sous l'autorité du Président Romain Chabane, est nommé au poste de Président délégué Teddy Kefalas, poursuit le communiqué du SCO. Ce dernier aura en charge les aspects opérationnels. Sa prise de fonction prendra effet à partir du 1er avril 2023.»





Saïd Chabane, chef d'entreprise de 58 ans, avait racheté le club d'Angers en 2011 alors qu'il évoluait en Ligue 2. L'équipe avait accédé à la L1 en 2015 et s'y est stabilisée, ne se classant jamais en-dessous de la 14e place. Mais les choses ont pris une tournure catastrophique cette saison : 2 victoires en 28 matches, et la plus grande série de défaites (13) de l'histoire du championnat de France.





La réussite sportive du SCO et de Saïd Chabane a été pour le moins ternie le 5 février 2020, date à laquelle le président angevin a été placé en garde à vue. Il avait été accusé par trois femmes d’agressions sexuelles. Au total, 7 potentielles victimes ont été identifiées par la justice, toutes salariées ou ex-salariées du SCO ou du groupe Cosnelle, dont Saïd Chabane est le PDG. Un procès est prévu en juin prochain.





La démission de Saïd Chabane intervient trois semaines après celle de son entraîneur, Abdel Bouhazama, nommé cet hiver en remplacement de Gérald Baticle. Bouhazama, directeur du centre de formation angevin depuis 2013, avait tenu des propos choquants envers les femmes avant une lourde défaite face à Montpellier (5-0)