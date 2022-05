Football : comment la Ligue pro compte lutter contre les xons

La Ligue professionnelle de football n’entend plus tolérer les xons (pratiques occultes) sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2. Elle a sorti une circulaire comportant cinq points dont un rappel de la nécessité de respecter les dispositions de l’article 22 de son règlement, lesquelles sanctionnent le phénomène.



«Tout corps étranger à un match doit être sanctionné, c’est la règle, rappelle dans les colonnes de L’Observateur le directeur exécutif de la Ligue professionnelle, Amsatou Fall. Les pratiques occultes constituent un corps étranger. Les arbitres ont reçu l’ordre de sanctionner par un carton jaune ou rouge, selon la gravité des faits.»



Les autres dispositions évoquées dans la circulaire de la Ligue pro concernent, notamment l’obligation pour les clubs recevant des matches de concevoir et d’envoyer à l’équipe visiteuse ainsi qu’à la Ligue, les schémas organisationnels et sécuritaires.