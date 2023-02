Football féminin : Vent de révolte en équipe de France

L’équipe de France féminine de football est minée par une profonde crise. Les Bleues, qui préparent la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, participeront à cette compétition sans trois cadres de la sélection, qui ont décidé de claquer la porte de l’équipe nationale.





D’abord, c’est la capitaine emblématique, Wendie Renard, en désaccord avec la sélectionneuse nationale Corinne Diacre, a décidé, à la surprise générale, de mettre fin à sa carrière internationale. On n’a pas fini de parler de la décision soudaine de Wendie, que deux autres internationales décident à leur tour d’arrêter avec les Bleues. Il s’agit des attaquantes du Paris Saint-Germain Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, qui ont annoncé également leur retrait de l’équipe de France.





Deux nouveaux coups de tonnerre qui viennent assombrir le ciel du football français déjà noirci par l’éviction du président de la fédération Noël Le Graet.





Comme la capitaine, les deux joueuses du PSG pointent aussi des désaccords avec le staff des Bleues et notamment avec Corinne Diacre. Elles appellent à des «changements nécessaires» dans le management de l'équipe nationale et épinglent «un système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau».