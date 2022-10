Football : Fin de carrière prolifique de Higuain !

Gonzalo Higuain, Footballeur

L’argentin Gonzalo Higuain met fin à sa carrière de footballeur, à l’âge de 34 ans. L’ancien attaquant du Real Madrid a rejoint l’Inter Miami, aux Etats-Unis, en 2020. Il a disputé son dernier match, hier, après une défaite de l’Inter Miami face à New York City (0-3).