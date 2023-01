Football : Ilimane Ndiaye pourrait rejoindre Gana Guèye à Everton

Ilimane Ndiaye est convoité par Everton d' Idrissa Gana Guèye. C’est le quotidien anglais The Sun qui donne l’information. La pépite sénégalaise de Sheffield United, en Championship, plaît aux Toffees qui tentent de trouver 15 millions de livres sterling pour acheter le joueur. Ilimane Ndiaye fait une bonne saison en deuxième division anglaise. Il a déjà inscrit 10 buts en championnat et délivré 7 passes décisives en 28 matchs. Everton est actuellement mal en point. Les Toffees sont dans les profondeurs du classement et la nouvelle trouvaille du coach sénégalais Aliou Cissé pourra certainement les aider à éviter la relégation.





Dans une position délicate





Sheffield United qui joue la montée en Premier League ne voudra pas lâcher son joueur, mais il est dans une situation délicate à cause d’un embargo sur ses transferts pour défaut de paiement à un autre club. Les Toffees pourront donc profiter de cette situation pour arracher Ilimane Ndiaye d’autant plus que l'écurie du Sud du Yorkshire a besoin d’argent pour régler ses problèmes financiers.





Si Ndiaye est transféré à Everton, il retrouvera son compatriote Idrissa Gana Guèye, mais pas Frank Lampard. Le coach anglais a été limogé. C’est du moins ce qu’indiquait un communiqué du club hier lundi dans la soirée.