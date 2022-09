Football : Khadim Diop opte pour la Mauritanie

Après Pape Ibnou Ba qui disputé la dernière CAN avec les Mourabitounes, la Fédération mauritanienne de football continue de faire ses emplettes au Sénégal. En effet, dans la perspective de la CAN Côte D’Ivoire 2023, les dirigeants du football mauritaniens viennent d’enrôler le défenseur sénégalais de Horoya AC, Khadim Diaw. L’ancien latéral gauche de Génération Foot qui déjà évolue en équipe nationale locale va désormais défendre les couleurs de la Mauritanie. L’arrivée du jeune joueur natif de Saint-Louis, qui a longtemps espéré un appel du coach national Aliou Cissé, est un renfort de taille pour les Mourabitounes, leaders du groupe I des éliminatoires de la CAN Côte D’Ivoire 2023 avec 4 points en deux matchs.