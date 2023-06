Football national : Suspension de toutes les compétitions

La tension sociale et politique qui sévit dans le pays ces derniers jours a un impact considérable sur presque tous les secteurs d'activité. Par conséquent, la Fédération sénégalaise de Football, ainsi que les présidents des ligues de football professionnel et amateur, ont décidé de suspendre toutes les compétitions de la fédération sénégalaise de football sur l'ensemble du territoire national, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué, l'instance du football national a précisé que cette décision a été prise suite à une instruction de l'autorité hiérarchique.