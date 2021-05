Football : Tuchel, Silva, Emery, Cavani… les bannis de Paris sur le toit de l'Europe

"Ici, j'ai trouvé un club très fort, concentré sur la victoire. Avec une mentalité forte au centre d'entraînement et beaucoup de soutien pour moi depuis le premier jour", expliquait-il après la qualification en finale. "Je vais vivre une deuxième finale de Ligue des champions. Mais ce n'est pas pour montrer quoi que ce soit au PSG ou quelque chose d'autre.[…] À Paris, c'était différent, car la culture est différente."





"J'ai eu une sortie par la porte de derrière"





À Chelsea, Thomas Tuchel a retrouvé un autre déçu de Paris, l'ancien capitaine Thiago Silva, qui reste amer après son départ. Détenteur d'un passeport français depuis deux ans, le défenseur brésilien s'est enraciné au PSG (2012-2020), où il figure dans le top 10 des joueurs comptant le plus d'apparitions (8e place, 315 matches). Il digère encore mal son départ du club dans un relatif anonymat, après la finale de Ligue des champions perdue face au Bayern en août 2020.





"La tristesse, c'est que je suis le capitaine qui a gagné le plus de titres avec le PSG et que j'ai eu une sortie par la porte de derrière", regrettait-il au micro de Canal + en décembre. "D'abord je n'ai pas eu de proposition pour prolonger mon contrat. Leonardo m'a appelé et il m'a dit que je ne faisais pas partie du projet et que je pouvais partir. […] À mon avis, ils avaient changé d'idée après la Ligue des champions, où j'ai montré des qualités. Ce qui me rend triste, c'est qu'après huit années passées là-bas, je suis jugé sur trois matches. Tout ce que j'ai fait avant, ça ne sert à rien."





"Le PSG a fait son choix, de me laisser partir, de dégager Tuchel aussi. C'est difficile à expliquer, pour moi c'était triste, mais le plus important c'est qu'on soit contents ici avec Chelsea. C'est notre rêve aussi de gagner la Ligue des champions cette année. C'est spécial, surtout car jusqu'à 35 ans, je ne suis jamais allé en demie, et en deux ans je suis deux fois en finale", a encore insisté le défenseur central après le match contre le Real Madrid.













Comme Thiago Silva, Edinson Cavani n'a pas connu l'été dernier le départ que son statut de meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 buts) lui octroyait. Pis, il a quitté la capitale dès juin, sans avoir prolongé pour le "Final 8" de C1, ne s'estimant pas redevable envers une direction qui avait bloqué jusqu'au bout son transfert, lui faisant perdre une place à l'Atletico Madrid dirigé par son compatriote Diego Simeone.

La direction a préféré miser sur Mauro Icardi, plus jeune (28 ans contre 34). Un an plus tard, la méforme chronique de l'Argentin, qui pourrait quitter Paris au prochain mercato, tranche avec la réussite de l'Uruguayen avec Manchester United.

Cavani resplendissant à Manchester United

Le "Matador" a marqué un doublé à l'aller (6-2) comme au retour (2-3) pour éliminer la Roma et se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. Avec 14 buts toutes compétitions confondues, il affiche un meilleur rendement que son successeur (12).

La finale de Ligue Europa a forcément un goût de revanche pour l'Uruguayen, face à un PSG qui tente de le gommer de l'histoire, ne l'affichant pas sur un visuel célébrant les 50 ans du club malgré son statut de meilleur buteur.

“Il est normal que certains soient dérangés par la photo, mais c'est là que vous réalisez comment ils (les dirigeants du PSG, NDLR) gèrent. Cela fait partie de la vie. C’est choquant, mais ce sont des choses qui arrivent..”, avait-il commenté, après cette "affaire".

Si il reste probablement amer envers la direction du PSG, Edinson Cavani avait tout de même pris le temps de filmer un message d'amour aux supporters parisiens, qui l'ont toujours soutenu.