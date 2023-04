Football : Une nouvelle polémique éclate au Bayern, après l’affaire Sadio Mané

Au Bayern Munich, l’extrasportif a décidément pris le pas sur le sportif. Après l’affaire Sadio Mané, voici l’affaire Lucas Hernandez. L’international français serait infidèle. Ce ne sont pas les médias qui le disent, mais sa femme.





En effet, Amelia Lorente a accusé Hernandez d’avoir une relation avec la mannequin italienne Cristina Buccino. «Maintenant, vous pouvez arrêter de jouer tous les deux. Lucas Hernandez. Je te laisse Cristina Buccino. Mais n’oublie pas que tu as deux enfants que tu ne viens pas voir», a-t-elle écrit sur Instagram à l’attention de son mari. Elle a ensuite effacé de son profil toutes les photos d’elle et de son mari.





Elle a apparemment un penchant pour les footballeurs professionnels





Il faut dire que la mannequin au cœur de cette affaire a apparemment un penchant pour les joueurs de football professionnels. Selon "Bild", elle aurait eu une liaison avec le footballeur serbe Aleksandar Kolarov. En 2016, une photo d’elle en compagnie de Cristiano Ronaldo a également circulé sur les réseaux sociaux.





«Un vrai gentleman qui sait séduire une femme»





L’Italienne avait plus tard déclaré qu'elle avait juste dîner avec la star portugaise. «Nous nous sommes vus, nos regards se sont croisés et il m’a invité à dîner, comme un gentleman. C’est un grand homme. Cristiano est une personne généreuse et un vrai gentleman qui sait séduire une femme», avait laissé entendre Buccino.