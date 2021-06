PSG : Un «nouveau Neymar» fait déjà frémir deux poids lourds de Premier League !

Après Pelé et Neymar, le FC Santos va-t-il faire émerger une troisième star du football mondial ? C’est l’avis de nombreux observateurs qui scrutent avec attention les prestations de Kaio Jorge, attaquant de 19 ans du club de l’État de Sao Paulo. Ayant déjà disputé 66 rencontres pour 13 buts toutes compétitions confondues avec le club brésilien, Kaio Jorge attirerait déjà les convoitises des écuries européennes.Selon The Sun, Arsena, Chelsea et l’Inter Milan suivent de très près le vainqueur et meilleur buteur de la Coupe du monde U17 avec les Auriverde. Le quotidien explique que le natif d’Olinda est considéré comme un « crack » depuis son plus jeune âge, ayant effectué ses débuts professionnels à l’âge de 16 ans. Pouvant évoluer à tous les fronts de l’attaque, Kaio Jorge ne devrait donc pas tarder à quitter le Brésil pour l’Europe, avec l’étiquette difficile à porter de « nouveau Neymar ».