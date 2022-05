Forum économique de Davos: Édouard Mendy en guest star

Edouard Mendy, Gardien de But

Ce lundi 23 mai 2022, le Forum économique de Davos s'est déroulé avec la présence de plusieurs personnalités du football autour du thème: « Le sport comme force d’unification ». Le président de la CAF, Patrice Motsepe, le président de la FIFA, Gianni Infantino et bien d'autres. Ayant terminé la saison 2021-2022 avec son club de Chelsea, Édouard Mendy était également de la partie. Ce dernier s'est réjoui de ce moment partagé avec ces autorités du football mondial





"Je voudrais remercier Son Altesse Tamim Al Thani et le président de FIFA Gianni Infantino de m'avoir invité au Forum économique mondial à Davos. Cette conférence a été un grand moment de partage et de discussion sur l'impact du football avec Patrice Motsepe, Gianni Infantino, Jill Ellis, Hassan Al Thawadi & Arsène Wenger", a écrit le gardien de but sénégalais sur sa page Twitter.