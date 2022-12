France-Maroc : Bardella craint des débordements à cause des « supporters habités par la revanche »

Jordan Bardella, crainte de débordement des supporters

Demain mercredi 14 décembre, la France et le Maroc s’affrontent pour une place en finale de la Coupe du monde Qatar 2022. Après la victoire des Lions de l’Atlas contre le Portugal en quart de finale, les Marocains de France étaient descendus dans les rues. Il y a eu quelques débordements. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national invité hier lundi de BFMTV RMC a rappelé ces faits avant de les condamner. « Je vous rappelle qu’il y a eu 40 policiers qui ont été blessés ces derniers jours à la suite du match contre le Portugal et le Maroc… C’est dommageable, parce qu’à chaque fois il y a des heurts. Ces heurts, il faut les condamner » a déclaré le député européen.





Et si on était au Maroc ?





Il craint que dans la soirée de demain mercredi il n'y ait encore des débordements à Paris et invite les autorités à « s’assurer que le dispositif de sécurité, notamment sur les grandes avenues, est respecté ». M Bardella trouve que « certains supporters marocains » sont plus « habités par un sentiment de revanche à l’égard de la France que par un esprit sportif de jeu, de rencontre sportive ». Il se demande si des Français du Maroc pouvaient à chaque fois qu’il y a une rencontre sportive, descendre dans les rues, se « balader, casser les vitrines, s’en prendre aux forces de l’ordre ». Le dirigeant du parti d’extrême droite est finalement arrivé à la conclusion, que la politique « d’immigration et notamment d’assimilation » de la France a échoué.





La maire du 8ème arrondissement demande la fermeture de l’avenue des Champs-Elysées





« Vous avez une génération qui est arrivée à l’âge adulte qui a 20, 25, 30 ans et qui se comporte en France (…) comme le ressortissant d’un Etat étranger en exprimant en permanence un sentiment de revanche » a dénoncé Jordan Bardella. Plus de 2000 policiers seront déployés à Paris pour assurer la sécurité et éviter les débordements. Jeanne d’Hauteserre, la maire du 08ème arrondissement de Paris a même demandé que l’avenue des Champs-Elysées soit fermée. Elle veut que le secteur allant de la place de la Concorde à l’Arc de Triomphe soit tout simplement bouclé, après le match. « Le seul moyen (pour éviter tout incident), c’est de border le périmètre et que, quoi qu’il arrive à partir de 20 heures, il faut qu’il n’y ait plus d’accès » a-t-elle indiqué à France Bleu.