France : Pourquoi Griezmann a laissé le penalty à Giroud

Olivier Giroud a marqué sur penalty mardi soir contre la Croatie (victoire 4-2 des Bleus). Antoine Griezmann explique pourquoi il ne l’a pas tiré lui-même.







Contre la Suède samedi dernier, Antoine Griezmann a manqué en toute fin de match son troisième penalty consécutif avec les Bleus, après ses échecs enregistrés devant l’Albanie et Andorre. Une série noire aussitôt banalisée par le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps: « A partir du moment où il se sent bien et qu’il a envie de les tirer, il tirera les penaltys. Le problème, c’est qu’il ne les tire plus en club, il a perdu cette habitude… », dixit le technicien bayonnais.





Au Barça, la tâche incombe évidemment à Lionel Messi. Et alors qu’il avait transformé les sept précédents sous la tunique tricolore, l’ancien Matelassier semble faire un blocage dans l’exercice depuis un an. D’autant qu’il n’a pas saisi l’occasion de se refaire, mardi, tandis qu’un penalty s’offrait à lui contre la Croatie. La sentence, c’est Olivier Giroud en effet qui s’en est chargée, portant alors la marque à 4-2. Le score final de cette rencontre de la 2e journée de la Ligue des nations. Une réalisation qui permet à l’attaquant de Chelsea de se rapprocher de Michel Platini, deuxième buteur de l’histoire des Bleus derrière Thierry Henry (51).





« Avec Olivier, on a ce petit truc entre nous »





« Il y a des moments comme ça où les pénos ne rentrent pas. J’ai eu la même chose il y a deux ou trois ans où j’en avais raté six d’affilée… Il faut que je continue à les travailler », souffle Griezmann dans un entretien accordé à M6, avant de justifier sa décision de passer son tour face aux Croates. « Comme j’avais déjà marqué (il avait égalisé à 1-1 peu avant la pause, ndlr), Olivier savait très bien que c’était à lui de le prendre (le penalty). On a ce respect mutuel, cette confiance et ce petit truc entre nous: s’il y en a un qui n’a pas marqué, l’autre le prend. Il n’y a pas de souci… »