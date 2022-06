FSBB : « L’ambassadeur de l’Égypte à Dakar a refusé de délivrer des visas à la délégation sénégalaise »





Une affaire rocambolesque. Ce mardi 28 juin, on a appris que l’équipe nationale masculine de basketball a passé la nuit à l’aéroport d’Istanbul. La délégation devait faire escale en Turquie avant de rejoindre l’Egypte, Alexandrie, où elle doit prendre part au troisième tour des éliminatoires de la coupe du monde 2023. Mais rien ne s’est passé comme tel. À cause de soucis administratifs, les Lions ont été obligés de dormir dans l’aéroport à même le sol. L’instance faîtière du basket-ball au Sénégal est sorti de sa réserve pour apporter la réplique. Dans un long communiqué, la fédération sénégalaise de Basket-ball sénégalais a expliqué les raisons de cette situation.

Le communiqué :

La fédération sénégalaise de basket informe que dans le cadre de sa participation à la troisième fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde 2023 prévu à Alexandrie du 1 au 3 juin 2022, elle a adressé le 7 juin 2022, une demande de rendez-vous à l’ambassade d’Égypte à Dakar aux fins de délivrance de visas d’entrée à la délégation sénégalaise pour le 23 juin 2022 ce qui a été accepté par les autorités consulaires égyptiennes. A cette effet son secrétaire général s’est rendu à l’ambassade d’Égypte à Dakar pour déposer les dossiers de délivrance de visas et payer les frais y afférents et rendez-vous lui a été donné le vendredi 24 juin 2022 pour récupérer les visas.

Curieusement, contre toute attente et sans aucune explication, les autorités consulaires égyptiennes ont par la suite refusé d’étudier nos demandes et ont décidé de nous restituer nos dossiers. La fédération sénégalaise de basket a aussitôt informé le ministère des sports, la FIBA et la fédération égyptienne de basket de cette situation et cette dernière a proposé de nous transmettre un document permettant à notre délégation d’embarquer et de se faire délivrer des visas d’entrée à l’aéroport d’Alexandrie.

A notre grande surprise, arrivées à Istanbul le lundi 27 juin 2022. La compagnie Turkish a refusé de nous embarquer à destination de l’Alexandrie au motif qu’ils ont transmis le document portant autorisation d’embarquer avec mention du numéro du visa aux autorités égyptiennes compétentes et que ces dernières leur ont donné instructions de ne pas nous embarquer.

Aussitôt confronté à cette situation, la fédération sénégalaise de basket-ball a pris un hôtel pour l’hébergement des joueurs mais ces derniers ont préféré rester dans le hall de l’hôtel pour disent-ils mettre la pression aux parties concernées.

Notre délégation n’a donc pas pu prendre son vol à destination d’Alexandrie programmé le lundi 27 juin 2022 à minuit et a été obligé de passer la nuit à Istanbul. Ce n’est qu’aujourd’hui mardi 28 juin 2022 dans l’après-midi que la fédération égyptienne a réglé délégation a quitté Istanbul pour Alexandrie à 20h heure local.

La fédération sénégalaise de basket-ball regrette et dénonce l’attitude de l’ambassadeur de l’Égypte à Dakar qui a refusé de délivrer des visas à la délégation sénégalaise. Elle informe que notre délégation est le seul pays participant à qui l’Égypte à refuser de délivrer des visas par le biais de son ambassade ce qui est incompréhensible.

La fédération sénégalaise de basket remercie le Ministre des sports monsieur Makhtar BA pour le soutien moral et matériel apporté à sa délégation et les démarches accomplies ainsi que l’ambassadeur du Sénégal en Égypte qui s’était personnellement déplacé le lundi 27 juin 2022 à l’aéroport d’Alexandrie pour accueillir notre équipe.