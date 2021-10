Gagner la Can : Aliou Cissé répond à Matar Ba

Aliou Cisse répond au ministre Matar Ba

La réponse de l’entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé n’a pas tardé, suite aux propos du ministre des Sports Matar Ba qui déclarait que ''quand on a la plus belle équipe africaine, l’objectif est la Can''. Aliou Cissé a fait remarquer à Matar Ba que le Sénégal n’est pas seul dans cette compétition. Il y a des prétendants à son niveau.





« Le Sénégal peut gagner la Can, mais il y a aussi 4, 5, 6 nations africaines qui sont aussi capables d’aller gagner la Coupe d’Afrique. La Coupe d’Afrique est très difficile », a-t-il rétorqué.





Se souvenant de la finale perdue en 2019, il appelle à revoir les erreurs faites durant ces dernières années pour être champion du continent. Cissé pense que les autorités et les joueurs ont le même objectif, mais il faut toujours garder la tête sur les épaules.