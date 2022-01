[Vidéo] Galop des Lions : Les dernières consignes de Cissé avant d'affronter la Guinée, ce vendredi

L’équipe nationale du Sénégal a effectué, ce jeudi, sa dernière séance d’entraînement, avant le choc contre la Guinée. Une rencontre comptant pour la 2e journée de la poule B de la Can, prévue à 13 h Tu.



Vingt-deux joueurs ont participé à cette séance, notamment Pape Matar Sarr, Saliou Ciss et Nampalys Mendy qui ont rejoint le groupe, aujourd’hui. Ils étaient bloqués à Dakar par la Covid-19. Cissé s’est appuyé sur ses renforts pour peaufiner sa stratégie contre l’équipe guinéenne.



La rencontre de ce vendredi entre les Lions du Sénégal et le Syli national de Guinée pourrait déterminer la première nation qualifiée du groupe pour les 8es de finale.