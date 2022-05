Grand Prix Ghassane Ezzedine: Près de 200 motards sur le circuit Sindia, ce week-end

La 7eme édition des 48 heures de compétition de course de moto du Club Horizons Riders aura lieu ce week-end au circuit les Baobabs de Sindia. En plus de l’aspect sportif, les organisateurs de ces journées veulent profiter de cette occasion pour sensibiliser sur la sécurité routière.





L’édition de cette année est dénommée Grand prix Ghassane Ezzedine, ancien président de la fédération sénégalaise de pétanque.





‘’Chaque année on organise pour une cause; après deux ans d’arrêt à cause de la Covid-19, nous avons décidé cette fois d’organiser notre 7e édition de course de moto pour lutter contre les accidents mortels sur les routes. Chacun de nous a perdu un parent, une sœur ou une connaissance sur un accident de deux roues, c’est pourquoi nous voulons sensibiliser, à travers ces journées, les amoureux de deux roues’’, a fait savoir Mamour Ndiaye, président de Club Horizons Riders.