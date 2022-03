[Vidéo] Grosse colère de Klopp contre Salah : "Passe le ballon, passe le ballon"

Ce samedi, Liverpool de Jürgen Klopp se déplace à Brighton pour le compte de la 29e journée. Les Reds mènent actuellement au score mais tout n’a pas été rose.





En effet, durant les dernières secondes de la première mi-temps, Mohamed Salah s’est procuré une action de but. L’Egyptien était au duel avec Yves Bissouma et a choisi de frapper au but. Une tentative repoussée par le portier adverse.





Suivant l’action, Jürgen Klopp n’a pas du tout apprécié le choix de Mohamed Salah. Il lui a ainsi crié dessus : « Passe le ballon, passe le ballon ». Seulement, d’après Owen, sur l’action, il n’y avait pas moyen pour Salah de donner le ballon, il n’y avait pas de bons appels et il ne pouvait que frapper.





La vidéo de la colère de Jurgen Klopp :