[Yoonu Qatar] Groupe A : La fiche du pays hôte

La fiche du Qatar, pays hôte, aligné dans le groupe A de la Coupe du monde 2022:



Palmarès



Coupe du monde: 1re participation



Coupe d'Asie : (11 participations): vainqueur en 2019



Classement Fifa: 50e



Surnom: Al-Annabi (les Bordeaux)



Président de la Fédération: Cheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani



Nombre de licenciés: non communiqué



Principaux clubs: Al-Sadd SC, Al-Duhail SC et Al-Rayyan SC



Qualification: En tant que pays hôte, le Qatar a été directement qualifié pour participer au premier Mondial de son histoire.



Le sélectionneur: L'Espagnol Félix Sanchez Bas, installé dans l'émirat depuis 2006, est à la tête de la sélection depuis juillet 2017. Après dix ans chez les jeunes du FC Barcelone, il est arrivé comme coach au sein de l'Academy Aspire, qui forme les futurs athlètes qataris. Il a ensuite dirigé l'équipe nationale des moins de 19 ans, des moins de 20 ans et des moins de 23 ans. Avec Sanchez, qui aura 47 ans le 13 décembre, le Qatar a remporté le championnat d'Asie des moins de 19 ans en 2014 et la Coupe d'Asie des nations en 2019.



La déclaration: "Des matchs difficiles nous attendent pendant le tournoi. Nous allons affronter des équipes très fortes, qui ont l'habitude de la Coupe du monde, mais je pense que, si nous faisons de notre mieux, nous serons compétitifs. Nous allons travailler le côté tactique pour atteindre notre meilleur niveau lors de ces matches." - Félix Sanchez en octobre 2022



Le joueur vedette: L'attaquant Akram Afif peut évoluer à la fois sur les ailes et avant-centre. Le joueur, qui aura 26 ans le 18 novembre, est né à Doha d'un père tanzanien d'origine somalienne, footballeur puis entraîneur, et d'une mère yéménite. Il est passé par des clubs européens: Eupen, en Belgique, propriété du fonds qatari QSI (également actionnaire du Paris SG), Villarreal ou encore le Sporting Gijon, en Espagne. Afif joue actuellement à Al-Sadd, au Qatar, club champion en 2020-2021 et 2021-2022.



Le onze type: Meshaal Barsham - Bassam Al-Rawi, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan - Pedro Miguel, Abdulaziz Hatem, Hassan Al-Haydos, Karim Boudiaf, Homam Ahmed - Almoez Ali, Akram Afif.



Liste provisoire de 27 joueurs:



Gardiens de but: Meshaal Barsham (Al-Sadd SC/QAT), Saad Al-Sheeb (Al-Sadd SC/QAT), Yousef Hassan (Al-Gharafa SC/QAT)



Défenseurs: Tarek Salman (Al-Sadd SC/QAT), Pedro Miguel (Al-Sadd SC/QAT), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail SC/QAT), Boualem Khoukhi (Al-Sadd SC/QAT), Abdelkarim Hassan (Al-Sadd SC/QAT), Musab Khoder (Al-Sadd SC/QAT), Homam Ahmed (Al-Gharafa SC/QAT)



Milieux de terrain: Karim Boudiaf (Al-Duhail SC/QAT), Jassem Gaber (Al-Arabi SC/QAT), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan SC/QAT), Mohammed Waad (Al-Sadd SC/QAT), Ali Asad (Al-Sadd SC/QAT), Assim Madibo (Al-Duhail SC/QAT), Salem Al-Hajri (Al-Sadd SC/QAT), Mostafa Mashaal (Al-Sadd SC/QAT)