[Yoonu Qatar] Groupe A : La fiche du Sénégal

La fiche du Sénégal, aligné dans le groupe A de la Coupe du monde 2022:



Palmarès:



Coupe du monde: 3e participation. Meilleur résultat: quart de finaliste en 2002



Coupe d'Afrique: 16 participations. Meilleur résultat: vainqueur en 2022



Classement Fifa: 18e



Surnom: "Les Lions" (plus rarement "Les Lions de la Teranga", c'est-à-dire l'hospitalité)



Président de la Fédération: Augustin Senghor



Nombre de licenciés: non-communiqué



Principaux clubs: Jaraaf Dakar, Jeanne d'Arc Dakar, US Gorée



Qualification: le Sénégal a battu l'Égypte en barrages de la zone Afrique (0-1, 1-0, 3 t.a.b. à 1).



Le sélectionneur: en place depuis mars 2015, Aliou Cissé bat des records de longévité. Seul le Français Didier Deschamps a plus d'ancienneté que lui sur le banc d'une sélection à la Coupe du monde. Cette très rare stabilité lui a permis de construire son équipe, en constante progression: quart de finaliste à la CAN 2017, finaliste en 2019 et enfin victorieuse en 2022, le premier titre du Sénégal, qui avait aussi perdu une finale en 2002... avec Aliou Cissé comme capitaine. À l'aise devant les médias, excellent meneur d'hommes, l'enfant de Champigny-sur-Marne, en Île-de-France, où il est arrivé à neuf ans du Sénégal, a aussi progressé tactiquement. "C'est ma troisième Coupe du monde, une comme joueur (en 2002, NDLR), une comme entraîneur (2018, NDLR), je sais que ce n'est pas le même niveau", prévient-il. Mais il a acquis de l'expérience et emmagasiné de la confiance.



La déclaration: "Le travail est très bien fait! Mon staff et moi sommes en place depuis sept ans, la direction technique depuis dix ans, il nous a fallu dix ans pour bâtir une équipe. Les erreurs commises en 2018 (élimination au nombre de cartons jaunes face au Japon, NDLR), peut-être qu'on ne les commettra pas, on n'a pas le droit. On a l'expérience, pas seulement le sportif, il y a aussi l'expérience de l'organisation, des fédéraux, du staff médical, de notre État du Sénégal: tout le monde pousse derrière nous" - Aliou Cissé.



Le joueur vedette: Sadio Mané aurait pu être imam dans son petit village de Bambali, en Casamance, comme son père. Mais il a préféré devenir le héros de la nation en lui offrant sa toute première Coupe d'Afrique, en février, en transcendant l'équipe à partir des 8e de finale et en transformant le tir au but décisif contre l'Égypte, en finale (0-0, 4 t.a.b. à 2). "Ballonbuwa", le sorcier du ballon, son surnom à Bambali, a manqué de peu d'être Ballon d'Or, terminant deuxième du classement 2022, mais il concourt pour l'édition 2023, où le résultat à la Coupe du monde va peser. Passé de Liverpool au Bayern Munich, il commence à retrouver sa pleine mesure. Le guide du Sénégal aborde son deuxième Mondial au sommet de son art.



Onze type: E. Mendy - Name, Ab. Diallo, Koulibaly, Ballo-Touré - Pa. Gueye, P.M. Sarr, Nampalys - Is. Sarr, Dia (ou K. Diatta), Mané



La liste probable du Sénégal (actuellement 28 joueurs):



Gardiens: Édouard Mendy (Chelsea/ENG), Alfred Gomis (Stade Rennais/FRA), Seny Timothy Dieng (QPR/ENG/D2), Mory Diaw (Clermont/FRA) -



Défenseurs: Moustapha Name (Paphos/CHY), Abdou Diallo (RB Leipzig/GER), Kalidou Koulibaly (Chelsea/ENG), Fode Ballo-Touré (Lille/FRA), Pape Abou Cissé (Olympiakos Le Pirée/GRE), Formose Mendy (Amiens SC), Ismail Jakobs (Monaco/FRA), Noah Fadiga (Brest/FRA), Ousseynou Ba (Olympiakos Le Pirée/GRE)



Milieux: Pape Gueye (Marseille/FRA), Pape Matar Sarr (Tottenham/ENG), Nampalys Mendy (Leicester/ENG), Pathé Ciss (Rayo Vallecano/ESP), Idrissa Gana Gueye (Everton/ENG), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest/ENG), Mamadou Loum Ndiaye (Reading/ENG/D2)



Attaquants: Ismaïla Sarr (Watford/ENG/D2), Boulaye Dia (Salernitana/ITA), Krépin Diatta (Monaco/FRA), Sadio Mané (Bayern Munich/GER), Demba Seck (Torino/ITA), Bamba Dieng (Marseille/FRA), Nicolas Jackson (Villarreal/ESP), Moussa Niakhaté (Nottingham Forest/ENG)