Handball / CAN Dames : Le Sénégal domine l’Égypte et file en demi-finale et à la coupe du monde





L’équipe nationale féminine de handball du Sénégal s’est qualifiée pour les demi-finales de la 25ème édition. Les Lionnes ont battu l’Égypte (21-19) au terme d’un match âprement disputé.





Amenée par une Soukeyna Sagna de grand jour, le Sénégal a pris les devants dès les premières minutes de la partie. Avec une défense très agressive, Doungou Camara et sa bande ont réussi a contrer efficacement les attaques égyptiennes. C’est logiquement que le Sénégal est allé à la pause avec une avance de deux buts (9-7).





A la reprise, les Lionnes maintiennent la pression sur leurs adversaires menant même à un moment par quatre buts d’écart (15-11). Mais dans un sursaut d’orgueil, l’Égypte va revenir dans la partie. En effet, à la 21ème minute de la seconde période, les Égyptiennes vont égaliser à 17 partout. Mais nullement sonnées par cette égalisation, les Lionnes reprennent rapidement l’avantage grâce à l’adresse de Raissa Dapina. Dans la minute suivante, Soukeyna Sagna marque le 19ème but du Sénégal. En dépit de la belle résistance de l’équipe égyptienne, le Sénégal parviendra à maintenir son avance grâce à deux autres buts de Dapina et Doungou Camara et s’imposer finalement 21-19.

Avec cette qualification en demi-finale et pour le mondial, le Sénégal pays hôte de la compétition continue tranquillement son petit bonhomme de chemin.