Handball / CAN Dames : Le Sénégal surclasse la Côte d’Ivoire (31-15)

L’équipe nationale féminine de handball a enchainé une deuxième victoire, ce soir pour sa deuxième sortie. Après une large victoire en match d’ouverture contre le Madagascar (40-9), les Lionnes ont dominé la Côte d’Ivoire (31-16) au terme d’un match parfaitement maitrisé.



Amenées par les expérimentées Doungou Camara et Claudine Mendy, les Lionnes ont très vite pris leurs aises dans ce match. En effet, avec une Soukeyna Sagna intenable, les protégées de Yacine Messaoudi ont complètement marché sur leurs homologues ivoiriennes. À la mi-temps, le Sénégal mène 14-2. En seconde période, les Ivoiriennes reviennent sur le terrain avec des intentions plus offensives. Et ce, grâce à l’adresse d’Ange Kouakou, qui marque 4 buts en quelques minutes. Mais c’était sans compter avec l’envie et la détermination des joueuses sénégalaises qui vont repartir de plus belle en attaque. En effet, Marie Fall, Doungou Camara et Claudine Mendy vont enchaîner les buts et les belles actions et terminent très fort devant des Ivoiriennes impuissantes.





Au finish, le Sénégal s’impose nettement (31-15). Avec ce succès, les Lionnes sont qualifiées pour les quarts de finale. Soukeyna Sagna étincelante a été sacrée MVP du match. L’équipe du Sénégal qui accueille cette 25ème édition, est l’une des grandes favorites de la compétition.