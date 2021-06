Homologation du stade Lat Dior : Des techniciens français au Sénégal pour parfaire la pelouse

Stade Lat Dior de Thies , des techniciens français sur place

Dans un communiqué, la Caf a demandé à la Fédération sénégalaise de football (Fsf) un nouveau rapport des derniers travaux effectués sur le stade Lat Dior de Thiès avant le 14 juillet. Ceci, en vue de l’homologation de l’infrastructure pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.





Le président de la Fsf, Augustin Senghor, a fait une sortie pour donner des assurances dans ce sens. «Globalement, la seule chose qui nous reste à faire, c’est de rehausser le niveau du gazon pour que ça soit un gazon presque parfait. C’est difficile, en essayant d’améliorer, d’avoir une pelouse parfaite. Nous allons tout faire pour nous rapprocher des standards internationaux», promet Augustin Senghor lors de la cérémonie de réception du gazon synthétique du stade Maniang Soumaré.









Selon lui, l’instance dirigeante du football sénégalais a fait appel à des experts français.