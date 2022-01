Ian Wright : "Y'a-t-il un tournoi plus méprisé que la CAN?":

Plus que jamais, l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations en pleine saison a créé la polémique. En temps de coronavirus, plusieurs clubs européens ont tenté de faire pression pour provoquer l’annulation de la compétition ou bien pour dissuader leurs joueurs de rejoindre leurs sélections respectives. Une anomalie selon l’ancien attaquant d’Arsenal, Ian Wright.



"Y a-t-il un tournoi plus méprisé que la Coupe d'Afrique des Nations ? Nous avons joué notre Euro à travers dix pays au milieu d'une pandémie (l'été dernier, ndlr) et il n'y a eu aucun problème. Mais le Cameroun, un seul pays qui accueille un tournoi, c'est un problème", a souligné l’Anglais dans une vidéo postée sur son compte Instagram.



"Certains joueurs se sont demandés s'ils vont honorer les convocations de leur équipe nationale. Imaginez, s'il s'agissait d'un joueur anglais représentant les Three Lions. Pouvez-vous imaginer la fureur ?", a ajouté Wright, un brin excédé.