Ibrahimovic buteur, l'AC Milan de Saelemaekers s'impose à l'AS Rome et tient la cadence en tête

Serie A, Ibrahimovic, Buteur

La tendance en tête de la Serie A se confirme semaine après semaine. Après la victoire, dans la douleur, de Naples à la Salernitana (0-1), l'AC Milan a rejoint les Partenopei en tête du championnat italien de football grâce à un succès (1-2) contre l'AS Rome dimanche sur la pelouse du Stadio Olimpico.





Titulaire, Alexis Saelemaekers a disputé 68 minutes d'un duel intense entre deux grosses cylindrées. Le Belge a fait les frais de l'exclusion de son équipier Theo Hernandez pour une seconde carte jaune (66e).





Au moment de la sortie du Diable Rouge, les Rossoneri menaient 0-2. Après une première grosse occasion à la 17e minute, Zlatan Ibrahimovic a fait mouche sur un coup franc décentré surpuissant à ras de terre (0-1, 26e). Les troupes de Stefano Pioli ont cru creuser l'écart à deux reprises mais les buts de Rafael Leao (39e) et 'Ibra' (50e) ont été annulés pour hors-jeu. Les Milanais y sont finalement parvenus grâce à un penalty provoqué par le Suédois et converti par l'international ivoirien Franck Kessié (0-2, 57e).